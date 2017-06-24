Kabe'ye saldırmak isteyen terörist kendini patlattı!

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.



CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde'de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi.



Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.