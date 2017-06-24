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Kabe'ye saldırmak isteyen terörist kendini patlattı!

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 01:11
Kabe'ye saldırmak isteyen terörist kendini patlattı!

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Kabe'ye düzenlenecek olası terör saldırısının güvenlik güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansour al-Turki, saldırının ikisi Mekke ve diğeri Cidde'de olmak üzere 3 terör grubu tarafından planlandığını, güvenlik güçlerinin Assila bölgesinde ve Ajyad el-Masafi bölgesinde teröristlere karşı hareket ettiğini bildirdi.

Al-Turki, Ajyad mahallesinde evlerden birinde saklanan bir intihar bombacısının polisle çatışmasının ardından, kendisini havaya uçurduğunu 6 sivil ve 5 polisin yaralandığını, 5 kişinin de saldırıya ilişkin tutuklandığını bildirdi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 01:11
  1. MEKKE
  2. mesicd
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