Kabe'deki şantiyede korkutan yangın
Kabe'nin genişletme çalışmaları sırasında kullanılan şantiye binalarında büyük bir yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.28 Ocak 2018 Pazar 19:17
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Kabe'de korkutan yangın
SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR
Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.
CAN KAYBI YOK
Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ölü veya yaralı olarak hastaneye kaldırılan birilerinin olmadığı belirtildi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.