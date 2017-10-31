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Kabe’de yenileme çalışması sürüyor

Kabe’de başlatılan yenileme çalışması hakkında Cidde basın Ateşesi Bahattin Akyön bilgi paylaştı.

31 Ekim 2017 Salı 01:40
Kabe’de yenileme çalışması sürüyor

Kabe-i Muazzama’da başlatılan yenileme çalışması hakkında Cidde basın Ateşesi Bahattin Akyön’den bir açıklama geldi.  

Tavaf alanının daraltıldığını anlatan Akyön “Hacerü'l-Esved köşesi ile Rükn-ü Iraki köşesi karşısında Zemzem kuyusu için zemin kazma çalışması başlamıştır. Tam Makamı İbrâhîm in arka tarafında bulunan bölümde” dedi.

Öte yandan Ateşe “Dar bir alanda ayrılan tavaf alanına tek giriş Rükn-i Şâmî ile Rukn-i Yemani tarafından yapılıyor. Tavaftan sonra çıkış ise tek yön olarak Rukn-i Iraki tarafından yapılıyor” bilgisini de paylaştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 01:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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