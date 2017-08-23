Kâbe'de yağmur sevinci

ADEM ŞAHİN / MEKKE -

Diyanet tam kadro hazır

Diyanet İşleri Başkanlığı hac farizasını yerine getirecek müslümanlar için tüm tedbirleri aldı. Hac İdare Merkezi Başkanı Dursun Aygün, yaklaşık 100 bin Türk Hacı adayına hizmet vereceklerini belirterek, bu yıl ilk kez yemek ve ekmek fabrikalarının kurulduğunu, konaklamada oda tercihli sisteme geçildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi Başkanı Dursun Aygün, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarına yönelik hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin, “Yeni uygulamalarla hacılarımızın daha rahat ve güven içerisinde hac ibadetlerini ifa etmeleri için adımlar atıldı” dedi. Aygün, Hac İdare Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacı adaylarına sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

4 BİN 500 ŞEHİT VE GAZİ YAKINI HACI OLACAK

Şehit yakınlarına ve gazilere kuraya tabi tutulmadan kontenjan verildiğini hatırlatan Aygün, 4 bin 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kutsal topraklara gelmeye başladığını söyledi.

Aygün, yurt dışında yaşayanlar ve görevlilerle birlikte yaklaşık 100 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hac farizasını yerine getireceğini belirtti. En yaşlı hacı adayının 98 yaşında olduğunu aktaran Aygün, hacı adaylarının yaş ortalamasının ise 60 olduğunu kaydetti. Aygün, hacı adaylarının yüzde 53’ünün kadın, yüzde 47’sinin erkek olduğunu dile getirdi.

Hacı adaylarının ibadetlerini yerine getirmeleri için yoğun mesai sarf ettiklerini anlatan Aygün, yürüttükleri organizasyonda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını ifade etti. Aygün, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu anlatmak amacıyla Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça kitapçıklar hazırladıklarını, hac organizasyonda görev alan birimleri tek bir çatı altında birleştirdiklerini belirtti.

KUMANYALAR HAZIR

Mekke’de yaklaşık 100 bin kişilik yemek kapasitesine sahip yeni bir yemek fabrikasının kurulduğunu bildiren Aygün, bunun yanı sıra bu sene faaliyete geçen ekmek fabrikasını da hizmete sunduklarını söyledi. Hac organizasyonu kapsamında bu sene bir yeniliğe daha imza atarak kumanya uygulaması başlattıklarını belirten Aygün, bu uygulamadan hacı adaylarının memnun olduğunu kaydetti. Konaklama sisteminde değişikliğe gidildiğini anlatan Aygün, oda tercihli sistemi uygulamaya koyduklarını aktardı. Aygün, Hac ibadeti kapsamında yaklaşık 5 bin görevlinin kutsal topraklarda bulunduğunu bildirdi.