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Kabe'de yağmur sevinci

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bölgede nadiren yağan yağmurun altında Kabe'yi tavaf etmenin mutluluğunu yaşadı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Kabe'de yağmur sevinci

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, bölgede nadiren yağan yağmurun altında Kabe'yi tavaf etmenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı hacı adayları Kabe'nin revakları ve katlarından yağmuru huşuyla izlerken bazıları da yağmur suyunu takkelerinde veya ellerinde biriktirmeye çalıştı.

Yağmurun ardından görevliler, çevreyi temizledi.

Bu arada kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının sayısı 1 milyonu aştı.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
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  • madturkmadturk1 sa önce
    Rahmet olsun insaAllah
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