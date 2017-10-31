Kabe'de tavaf yapmak bu yıl çok zor olacak

Tavaf alanı daraltılarak, umrecilerin diğer katlarda tavaf yapması zorunlu hale getirildi.

Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama da yıllarca süren ve ne zaman biteceği belli olmayan genişletme çalışmaları devam ederken, tavaf alanı çalışmaları bitti diye seviniliyordu.



Ne var ki Suudi Krallığı aldığı bir kararla zemzem'in çıktığı yerlerden biri olan metafta ( tavaf alanında ) 2001 yılında kapatılan girişin bulunduğu yeri bu kez rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle tekrar açmak zorunda kaldı.

Mahihaber.com 'un Mekke'deki haber servislerinden edindiği bilgilere göre Zemzem olarak adlandırılan mübarek suyun sürekli akışını sağlamak için Kabe çevresinde 7 ay sürecek bir projeye başlanıldı.

İki Kutsal Camiler İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şeyh Abdul Rahman Al-Sudais, kutsal suyun istikrarlı bir şekilde akmasını sağlamak için Kabe'deki tavaf alanında bulunan eski Zemzem kuyusunun açıldığını belirtti.

Projenin iki bölümden oluştuğu, birincisi, doğu metaf bölgesinde Zemzem için beş adet servis geçişinin yapılacağı ve geçitlerin toplam genişliğinin sekiz metre ve uzunluğunun 120 metre olacağı, projenin ikinci kısmının da , daha önce kapatılan eski kuyuların bulunduğu bodrumda kullanılan beton ve çelik kalıntılarını çıkarılarak Zemzem çevresindeki alanların sterilize edileceği olarak bildirildi.

Al-Sudais, İki Kutsal Caminin Sorumlusu Kral Salman'ınyaklaşık 7 ay sürecek olan projeyi onayladığını ve Ramazandan önce sona ereceğini söyledi.

Kabe'den yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan Zemzem kuyusu, 5000 yıldır suyun aktığı yeryüzündeki en eski kuyu olarak biliniyor. 30 metre derinlikteki Zemzem kuyusundan, saniyede 18.5 litreye kadar su pompanlandığı ve Zemzem Araştırmaları ve Araştırma Merkezi tarafından da sürekli olarak analiz edildiği, su seviyesi, elektrik iletkenliği, pH, Eh ve sıcaklığı izleyen dijital bir izleme sistemine dönüşen hidrograf ile takip edildiği bildirildi.