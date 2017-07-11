Kabe örtüsüne bakın ne koydular!

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Mescid-i Haram çalışanları kutsal alanı temizlemesi sırasında ilginç bir şeye rastladı.

Müslümanların kutsalı olan Kabe çevresini temizleyen bir çalışan, Kabe örtüsüne ilginç bir şekilde sıkıştırılmış bir kağıt parçası buldu.

Kabe örtüsüne sıkıştırılıp dikişlerle sabitleştirilen kağıdı çalışanlar makas yardımıyla çıkardı. O anlar bir diğer çalışan tarafından video kaydına alındı.

Kabe örtüsünden çıkarılan kağıdın içinde sihir ve batıl inançlara dair yazıların olduğu ve Umre esnasında koyulmuş olabileceği öğrenildi.

Daha önce eşi benzeri yaşanmamış bu hadise, bölgede ve sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

timetürk