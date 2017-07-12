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Kabaran kekin çökmesini önleyecek püf noktaları

Lezzetli ve kabaran kekler yapmak istiyorsanız mutlaka bu önerilerimizi uygulamaya koyun

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
Kabaran kekin çökmesini önleyecek püf noktaları

Kek her ne kadar kolay bir tarif ve yapması zaman almayan bir lezzet olarak bilinse de sonuç her zaman başarılı olmayabiliyor. Fırında kabarmış ve şahane görünen kekinizin, tekrar kontrol ettiğinizde birden çökmesiyle mutlaka karşı karşıya gelmişsinizdir. Basit ipuçlarıyla moral bozan bu durumu önlemeniz mümkün.

Kekinizi sönük ve çökmüş bir biçimde fırından çıkarmak istemiyorsanız;
Kek yaparken yumurtanın beyazını ayırın. Kullanacağınız şekerin yarısını köpük olana kadar beyazıyla çırpın. Kalan yarısını sarısıyla çırpın. Köpük halindeki yumurtayı bütün malzemeleri ekledikten sonra karıştırarak kalıba dökün.

Hazırladığınız kek hamurunu fırına koymadan önce kalıbı ile birlikte yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin.
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
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