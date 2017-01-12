Kabak çekirdeği üreticisine müjde

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, 4 çeşit hibrit geliştirdiklerini belirterek, "Kabak çekirdeğinde özellikle ülkemizde şu ana kadar tüketimi yapılan çekirdek, çerezlik çekirdek, popülasyon değeri diye tabir ettiğimiz açık çeşitler. Bunların üretimi dekarda 80 ortalama kilogram civarında ama enstitümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda ilk defa çerezlik hibrit kabak çeşidi geliştirildi. 4 tane kabak çeşidimiz var. Bunlar Mert Bey, Göksel Bey, Sena Hanım ve Çağlayan Bey'dir. Bunlardan 2 çeşidimiz bizim Nevşehir Sivrisi diye tabir ettiğimiz Mert Bey ve Göksel Bey Nevşehir Sivrisi diye tabir ediliyor. 2 tanesi de Sena Hanım ve Çağlayan Hanım da Ürgüp Sivrisi diye tabir ediliyor" dedi.



"Edirne'de 9 bin dekara yakın çerezlik kabak üretimi var"



Hibrit sayesinde üretimde verimin artacağını ifade eden Tülek, "En büyük amaç hibrit olması ve hibrit kabak çerez üretimiyle önümüzdeki yıllarda üretimini dekar başına ortalama 80 kilogramdan 140-150 hatta daha fazla üretime çıkarmayı hedefliyoruz. Şunu söyleyeyim ülkemizde genel olarak 615 bin dekar alanda çerezlik kabak üretimi var. Bunun yüzde 50'lisi Kayseri'de yapılıyor. Bizim çalışmalarımız genel olarak Trakya Bölgesi olmak üzere bütün ülkeyi kapsıyor. Edirne'de 9 bin dekara yakın çerezlik kabak üretimi var" şeklinde konuştu.



Verimle birlikte üreticinin kar oranın da aratacağını kaydeden Tülek, "Trakya'daki üreticilerimiz hibrit kabak üretimine geçtiği takdirde verimleri, karları artacak. Kabak aslında bölgede daha verimli hale gelecek. Çerezlik kabak üretiminde şöyle bir şey var. Sertifikalı tohum üretimi başlıyor. Bu çeşitlerden bir tanesi Mert Bey'den 700 kilo üretildi. Biz bu 4 çeşidimizi ihale yoluyla satışını gerçekleştirdik. Pazarlama ve satış hakkını verdik. Amacımız bu üretimi bir an önce Türkiye ile buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.