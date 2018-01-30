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Kabak çekirdeği mutluluk

Uzmanlar, kabak çekirdeği tüketmenizi özellikle içerdiği çinko nedeniyle öneriyor. Çoğu eski kültür de, bu gıdayı yemiş, birçok hastalığın tedavisinde de kullanmışlar..

30 Ocak 2018 Salı 13:38
Kabak çekirdeği mutluluk

KANSER DÜŞMANIDIR

Çalışmaya göre, kabak çekirdeklerinin antikanserojen özelliği olduğu görülüyor. Bir başka deyişle, bu gıda kanser hücreleriyle savaşabiliyor. Buna ek olarak, antiinflamatuar olarak da etkili.. Almanya’da yürütülen bir çalışmada, menapoza giren kadınlar incelendiğinde, günlük kabak çekirdeği tüketen kadınların %23’ünün kansere daha az yakalanma ihtimali vardır.

UYKUSUZLUĞU ÖNLÜYOR

Bu çekirdeklerde ayrıca kronik insomnia (uykusuzluk)’a karşı kullanılan triptofan büyük ölçüde bulunuyor. Bu da vücudun, uyku hormonu olarak bilinen melatonine dönüştürmesine yardımcı oluyor. Nütrisyonel Sinirbilim dergisinin yayınladığı bir çalışmada, bir meyve ile birlikte tüketilen kabak çekirdeğinin, insomnia rahatsızlığında kullanılan triptofan içeren ilaçlar gibi bir etki göstereceğini açıkladı. Yatmadan önce bir miktar meyve ve kabak çekirdeği tüketiniz.

GÖRMENİZİ İYİLEŞTİRİR

Kabak çekirdeğinde yüksek ölçüde çinko bulunmasının yanında magnezyum, lif, fosfor, potasyum ve protein de bulunur. İçerdiği mineraller gözlerinize iyi gelmesinin yanı sıra cildinize ve hatta ruh halinize bile iyi geliyor. Bunların da üstüne kilo vermeye de yardımcı oluyor. 30 gram yemenizle 5 gram protein alıyorsunuz ve bu da bir süreliğine vücudunuza gereken takviyeyi yapacaktır.

POTASYUM KAYNAĞI

Potasyum kas tutulmasını engellemede, sıvıların düzenlenmesinde, kan basıncını ve mineralleri dengelemede büyük rol oynar. Ayrıca böbrek taşı oluşma riskini azaltmaya ve vücudun kas kitlesini korumasına yardımcı olur.
Uzmanlara göre yetişkinler günde 4700 mg potasyum almalılar. Bir muzda bile 422 mg potasyum varken bir bardak kabak çekirdeğinde 588 mg potasyum bulunuyor.

PROSTATA KARŞI

Kabak çekirdeği içindeki yağ ve kendisinin prostata çok faydalı ve iyi huylu prostat hiperplazinin tedavisinde de etkili olduğu saptandı. Bir rapora göre bu yiyecekte prostat kanseri riskinizi azaltan fitosterol maddesi var. Ayrıca, testosteronun prostatın büyümesiyle ilgili olan dihidrotestosteron’a (DHT) dönüştürülmesini önleyen, kimyasallar da içerir.

MUTLULUĞU ARTIRIYOR

Kabak çekirdeğinde insan modunu yükselten L-triptofanın bulunduğu belirtiliyor. Onunu için depresyonla mücadele için çok iyi..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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