Kabadayı fena dayak yedi!

İstanbulKüçükçekmece'de, 24 yaşındaki R.T. tehditle haraç istediği esnaf tarafından hastanelik edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre adliyeye taşınan olaylar şöyle gelişti: Küçükçekmece'de 24 yaşındaki R.T. ve Önder adlı arkadaşı 15 Mayıs'ta M.İ.'nin (32) sahip olduğu çiğköfte dükkânına gitti. İkili, "Bize bedava çiğköfte vereceksin. Buranın haracını biz yeriz. Burası bizden sorulur" diyerek M.İ.'yi tehdit etti. M.İ. de tatsızlık yaşanmasın diye bu şekilde birkaç ücretsiz çiğköfte vermek zorunda kaldı. Bir süre sonra yine gelen ikili yine aynı yola başvurunca M.İ. polis çağırdı ancak iki kafadar dükkândan ayrıldı. R.T. ve arkadaşını daha sonra yine karşısında gören M.İ. ile çevredeki esnaf, R.T.'yi darp etti. Arkadaşı ise kaçtı.

Polis tarafından gözaltına alınan R.T. hakkında gasptan dava açıldı. Savcının iddianamesinde, R.T. ve arkadaşının mağdurların işyerine gelerek hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği ihtimalinden bahisle tahdit ve yağma suçunu işlediği belirtildi. "Konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla R.T. hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmaya katılan R.T., suçlamaları kabul etmedi ve "Kimseyi gasp etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.



Şüpheli R.T. savunmasının sonunda vücudundaki darp izlerini hâkime gösterdi. Hâkim de şüpheli R.T.'nin vücudundaki izlerin sopa izi olduğunu tutanaklara geçirdi. Daha sonra R.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.