Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kabadayı fena dayak yedi!

İstanbul’da, çiğköfteciye “Bize bedava vereceksin. Buranın haracını biz yeriz” diyen R.T., esnaftan meydan dayağı yedi. R.T. hakkında “gasp”tan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

07 Temmuz 2017 Cuma 12:29
Kabadayı fena dayak yedi!

İstanbulKüçükçekmece'de, 24 yaşındaki R.T. tehditle haraç istediği esnaf tarafından hastanelik edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre adliyeye taşınan olaylar şöyle gelişti: Küçükçekmece'de 24 yaşındaki R.T. ve Önder adlı arkadaşı 15 Mayıs'ta M.İ.'nin (32) sahip olduğu çiğköfte dükkânına gitti. İkili, "Bize bedava çiğköfte vereceksin. Buranın haracını biz yeriz. Burası bizden sorulur" diyerek M.İ.'yi tehdit etti. M.İ. de tatsızlık yaşanmasın diye bu şekilde birkaç ücretsiz çiğköfte vermek zorunda kaldı. Bir süre sonra yine gelen ikili yine aynı yola başvurunca M.İ. polis çağırdı ancak iki kafadar dükkândan ayrıldı. R.T. ve arkadaşını daha sonra yine karşısında gören M.İ. ile çevredeki esnaf, R.T.'yi darp etti. Arkadaşı ise kaçtı.

Polis tarafından gözaltına alınan R.T. hakkında gasptan dava açıldı. Savcının iddianamesinde, R.T. ve arkadaşının mağdurların işyerine gelerek hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği ihtimalinden bahisle tahdit ve yağma suçunu işlediği belirtildi. "Konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla R.T. hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmaya katılan R.T., suçlamaları kabul etmedi ve "Kimseyi gasp etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Şüpheli R.T. savunmasının sonunda vücudundaki darp izlerini hâkime gösterdi. Hâkim de şüpheli R.T.'nin vücudundaki izlerin sopa izi olduğunu tutanaklara geçirdi. Daha sonra R.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 12:29
  1. kabadayıya dayak
  2. İstanbul haraç dayağı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolun karşısına geçeyim derken sele kapıldı
    1. Yolun karşısına geçeyim derken sele..
    2. Şişli Etfal'in şampiyon hemşiresi
    3. İhraç edilen polis evinde ölü bulundu
    4. İstanbul'da 29 terörist yakalandı!
    5. "Suriyelileri hedef gösterenlerin..
    6. Soylu: Kaymakam ve personelin sağlık..
    7. BBP'den sözde adalet yürüyüşü..
    8. Kabadayı fena dayak yedi!
    9. Teröriste kucak açan başkandan, halka..
    10. Karaciğer sağlığı için tüketilmesi..
    11. Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu..
    12. Portakal kabuğu balonun üzerine..
    13. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giriş yaptı!
    14. Hamburg’da G20 protestosuna polis..
    15. 500 bin Suriyeli öğrenciye eğitim
    16. İstanbul Boğazı'nda can pazarı!
    17. Başkasının yerine ehliyet sınavına..
    18. Hazmedemedi hakemliği bıraktı!
    19. Dünya liderlerini şoke eden görüntü!
    20. CHP/HDP kardeşliği tescillendi
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O vekil Akşener'in kuracağı partiye katılacak!
    O vekil Akşener'in kuracağı partiye katılacak!