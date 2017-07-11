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KAAN’ın yeni modeli A1 satışa sunuldu

Başarı’nın akıllı telefon markası KAAN’ın5.5″ ekranlı ilk modeli N1’in ardından, merakla beklenen 5″ ekranlı yeni modeli A1 pazarda yerini aldı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:18
KAAN’ın yeni modeli A1 satışa sunuldu

Kullanıcı beklenti ve taleplerinden yola çıkılarak oluşturulan KAAN A1, güçlü orta segment özellikleri, avantajlı fiyat ve cazip ödeme seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

“Telefonda akılcı davran, hep sen kazan” sloganıyla sürdürdüğü reklam kampanyaları ile dikkat çeken KAAN, ilk modeli N1 için söz verdiği Android 7.0 güncellemesini kısa sürede gerçekleştirerek kullanıcıların ilgi ve güvenini kazandı. KAAN, yeni akıllı telefonu A1’in 5″ekranı ve 949 TL önerilen perakende satış fiyatı ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

KAAN A1, Turkcell mağazalarında “peşin fiyatına 12 ay taksit” kampanyasıyla kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor.

KAAN A1…İnceliğe akılcı bir dokunuş

KAAN A1, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile geldi. 5″ boyutunda, 2.5D yuvarlatılmış ekran tasarımı ile estetik görünüm sunuyor. HD IPS On-Cell ekranı “Dragontrail Glass” teknolojisi ile korunuyor. 13 MP arka, 5 MP selfie kamerasıyla video ve fotoğraf çekilmesini sağlarken, f/2.0 arka kamerası, hızlı odaklanma, HDR, çift ton flaş, sarsıntı önleme ve yüz algılama özellikleri ile çekim kalitesini artırıyor.

 Arka kısımda yer alan parmak izi sensörü telefon kilidini açmanın yanı sıra, selfie çekimi, video ve müzik uygulamalarında da hızlı erişim imkanı sunuyor. Yerleşik FM radyosu ile her yerde müzik dinlenmesine olanak sağlıyor. Artırılabilir hafıza desteği sunan KAAN A1’de 16 GB dahili depolama alanı ve 2 GB RAM bulunuyor. Platin, altın, toz pembe renk seçenekleri ve ince, hafif, şık metal tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:18
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