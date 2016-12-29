K vitamini
Naftakinon olarak da bilinen K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmaktadır.
K vitamininin faydaları nelerdir?
- Kemiklerin çatlamasını ve kırılmasını önler
- Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur
- Kalsiyumun damarlardan atılmasını sağlar (Kalp sağlığı açısında oldukça önemlidir)
- Menopoz sonrası kemik kaybını engellenmeye yardımcı olur
- Prostat ve karaciğer kanserini önler
K vitamini içeren besinler nelerdir?
- Brüksel lahanası
- Soğan
- Karalahana
- Fesleğen
- Adaçayı
- Kekik
- Ispanak
- Brokoli
- Maydanoz
- Marul
- Lahana
- Kuşkonmaz
- Köri
- Paprika
- Pul biber
- Salatalık turşusu
- Kurutulmuş domates
- Havuç
- Kereviz
- Soya fasulyesi
- Kuru karanfil
- Kaju
- Böğürtlen
- Yaban mersini
- Dut
- Ahududu
- İncir
- Armut
Günlük ne kadar K vitamini alınmalı?
0-6 ay arası: 2 mcg
7-12 ay arası: 2.5 mcg
1-2 yaş arası: 30 mcg
4-8 yaş arası: 55 mcg
9-13 yaş arası: 60 mcg
14-18 yaş arası: 75 mcg
19 yaş üstü: 90 mcg
K vitamini eksikliği nelere yol açar?
- Adet kanamasında artış
- Diş eti kanaması
- Burun kanaması
- İdrarda kan
- Yaralanma ve morarma
- Kesiklerin normalden uzun kanaması
- Kemik kaybı
- Damar sertliği
- Böbrek taşı oluşumu
K vitamini fazlalığı nelere yol açar?
Kanın gereğinden fazla pıhtılaşması
Damar tıkanıklığı
Karaciğer fonksiyonlarında bozulma
Terleme
Göğüs sıkışması