K. Kore'den ABD'yi vurabilecek füze

Münübe Yılmaz

Kuzey Koreli yetkililer, ABD'ye kadar ulaşabilecek ilk füze denemesini başarı ile gerçekleştirdiklerini duyurdular. Yapılan açıklamada, Donald Trump'ın imkansız olarak gördüğü kıtalararası füze denemesinin ABD'nin Alaska eyaletine ulaşabilecek kapasitede olduğuna vurgu yapıldı. Manidar bir şekilde ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da yapılan denemenin, 933 km fırlatılarak, 2.802 km mesafeyi katettiği ifade edildi. Donald Trump'ın "Bu çocuklar bundan daha iyisini yapıyorlar mı?" diye Kuzey Kore'nin sık sık yaptığı füze denemeleri ile dalga geçmesine cevaben, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un basın sözcüsü "Dünyanın her yerine ulaşabilecek, çok güçlü bir nükleer silah" değerlendirmesinde bulundu.