Juventus Türk yıldız için tam 160 Milyon TL'lik teklif
Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Liverpool'da oynayan Emre Can için tam 40 milyon euro teklif etti.17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:54
Son 3 sezonda 2 kez Devler Ligi’nde final oynayan Juventus, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar, Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ı gündemine aldı. Orta sahaya Douglas Costa’nın ardından bir isim daha katmak isteyen Çizme ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euroyu (162 milyon TL) gözden çıkardı.