İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!

Juventus, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan ve Manchester City ile anlaştığı konuşulan Dani Alves'in sözleşmesini feshediyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:28
Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!

Juventus, Manchester City ile anlaştığı için takımdan ayrılmak istediği konuşulan Dani Alves ile yollarını ayırıyor.

Kulüp CEO'su Beppe Marotta, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dani Alves, bize farklı bir deneyim yaşamak istediğini iletti. Tamamen oyuncunun almış olduğu bir karar. Biz de kendisinin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetme kararı aldık. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Hatırlanacağı üzere 34 yaşındaki yıldızın Paulo Dybala ile ilgili olarak yaptığı, "Eğer kendisini geliştirmek istiyorsa, Juventus'tan ayrılmalı" şeklinde yapmış olduğu açıklama ve sosyal medya hesabından da 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona forması giyerken Juventus'u yendikleri maçta giydiği kramponları paylaşması büyük tepki çekmişti.

Dani Alves'in kısa süre içersinde Manchester City ile resmi sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:28
  1. Dani Alves
  2. Juventus
  3. Manchester City
  4. Barcelona
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık bitiyor! ‘Yenilginin ilanı…’
    1. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    2. CHP yine rezil oldu
    3. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    4. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    5. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    6. Trump kendi halkını kekledi
    7. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    8. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    9. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    10. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    11. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    12. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    13. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    14. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    15. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    16. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    17. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    18. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    19. Bütün tahammüller iptal edildi...
    20. Barcelona yıldız oyuncusunu..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün