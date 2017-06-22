Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!

Juventus, Manchester City ile anlaştığı için takımdan ayrılmak istediği konuşulan Dani Alves ile yollarını ayırıyor.

Kulüp CEO'su Beppe Marotta, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dani Alves, bize farklı bir deneyim yaşamak istediğini iletti. Tamamen oyuncunun almış olduğu bir karar. Biz de kendisinin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetme kararı aldık. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Hatırlanacağı üzere 34 yaşındaki yıldızın Paulo Dybala ile ilgili olarak yaptığı, "Eğer kendisini geliştirmek istiyorsa, Juventus'tan ayrılmalı" şeklinde yapmış olduğu açıklama ve sosyal medya hesabından da 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona forması giyerken Juventus'u yendikleri maçta giydiği kramponları paylaşması büyük tepki çekmişti.

Dani Alves'in kısa süre içersinde Manchester City ile resmi sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.