Juventus-Milan maçı hangi kanalda?

Leanordo Bonucci ve Dani Alves maçta forma giyemeyecek!
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Leanordo Bonucci ve Dani Alves maça çıkamayacak. Milan'da ise Riccardo Montolivo, Davide Calabria ile Matias Fernandez'in sakatlıkları devam etmekte.
Maç hangi kanalda?
Jassim Bin Hamad Stadı'nda oynanacak maç bugün saat 19,30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'den takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler
Juventus: Buffon, Barzagli, Rugani, Chiellini, Sandro, Khedira, Marchisio, Sturaro, Pjanic, Dybala, Higuain
Mılan: Donnarumma, Abate, Ramagnoli, Paletta, Sciglio, Kucka, Locatelli, Bertolacci, Suso, Bacca, Bonaventura