Juventus Federico Bernardeschi'yi transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Fiorentina'nın kanat oyuncusu Bernardeschi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, kendisini 5 yıllığına Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlılar, Bernardeschi'nin bonservisi için Fiorentina'ya 40 milyon euro ödedi.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 42 maçta, 14 gol ve 5 asist üreten Bernardeschi, İtalya Milli Takımı'nda ise 9 kez oynadı