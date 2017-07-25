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Juventus Federico Bernardeschi'yi transfer etti

Juventus İtalyan futbolcu Bernardeschi'yi, 40 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan transfer etti.

25 Temmuz 2017 Salı 09:33
Juventus Federico Bernardeschi'yi transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Fiorentina'nın kanat oyuncusu Bernardeschi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, kendisini 5 yıllığına Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlılar, Bernardeschi'nin bonservisi için Fiorentina'ya 40 milyon euro ödedi.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 42 maçta, 14 gol ve 5 asist üreten Bernardeschi, İtalya Milli Takımı'nda ise 9 kez oynadı

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:33
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