Juve'nin 1 numarası konuştu! Asamoah G.Saray'a...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nigel de Jong'un ardından Carrasco, Ryan Donk ve Latovlevici ile yollarını ayıracak. Yabancı kontenjanını boşaltan sarı-kırmızılı yönetim için varsa yoksa öncelikli olarak tek bir transfer planı var; Kwadwo Asamoah.

Fatih Terim'in ısrarlı ve öncelikli talebi sonrasında Juventus ile masaya oturan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kwadwo Asamoah için 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Asamoah transferi için 4 milyon euro talep eden Juventus'u ikna etmeye çalışan Galatasaray, Ganalı isim ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın Asamoah transferinde umut verici bir açıklama da Juventus CEO'su Beppe Marotta'dan geldi. Juventus'tan ayrılmak isteyen hiçbir futbolcu için baskı kurmayacaklarını dile getiren Beppe Moratta, "Bir oyuncu, takımdan ayrılmak isterse onu tutmayacağız, burası Juventus ve bu kulüpte sadece oynamak isteyenler oldu, bundan sonra da bu şekilde devam edecek" dedi.

ASAMOAH'IN YERİNER SPINAZZOLI GELİYOR

Marotta, Juventus'un kadrosuna katmaya çalıştığı Leonardo Spinazzola için de konuşurken, ''Leonardo Spinazzola, bizim sahip olduğumuz bir oyunculardan biri. Sezon sonunda Juventus'a geri dönecek'' ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'TA MUTLUYUM DEDİ AMA

Kısa bir süre önce Juventus'un resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Ganalı sol bek, ''Sahaya çıktığım her an elimden gelenin en iyisini yapacağım. Juventus'ta çok mutluyum. Juventus'ta ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım'' şeklinde konuştu.