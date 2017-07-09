Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor
Trabzonspor'un gündemindeki Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic bordo mavili ekibe gelmeyeceğini açıkladı.09 Temmuz 2017 Pazar 16:47
Hafta içerisinde Kucka transferini açıklayan Trabzonspor, Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic için de yoğun mesai harcadı fakat transfer olumlu sonuçlanmadı.
Avusturyalı futbolcu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Trabzonspor'a gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Werder Bremen'i çok seviyorum ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.