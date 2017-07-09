Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor

Hafta içerisinde Kucka transferini açıklayan Trabzonspor, Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic için de yoğun mesai harcadı fakat transfer olumlu sonuçlanmadı.

Avusturyalı futbolcu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Trabzonspor'a gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Werder Bremen'i çok seviyorum ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.