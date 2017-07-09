Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor

Trabzonspor'un gündemindeki Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic bordo mavili ekibe gelmeyeceğini açıkladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:47
Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor

Hafta içerisinde Kucka transferini açıklayan Trabzonspor, Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic için de yoğun mesai harcadı fakat transfer olumlu sonuçlanmadı.

Avusturyalı futbolcu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Trabzonspor'a gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Werder Bremen'i çok seviyorum ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:47
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Avusturya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LPG’li araç kullananlar dikkat!
    1. LPG’li araç kullananlar dikkat!
    2. Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli..
    3. İsrail Gazzeli kanser hastalarına bile..
    4. İncirlik'te hareketlilik! Almanlar..
    5. 40 yaş üstü gebeliklerde büyük risk
    6. Hurdacıdan topladığı parçalarla..
    7. CHP, yürüyüşüne Türk bayrağını almadı!
    8. iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden..
    9. Güneş çarpmasına doğal öneriler
    10. TSK'dan sözleşmeli erbaş alımı
    11. Otomobil hasarlarına komik çözümler
    12. STEAM metotlu yaz kampı
    13. Junuzovic Trabzonspor'a gelmiyor
    14. Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek
    15. ‘Dünya daha büyük olsaydı uzaya..
    16. Yalnız kalan çocuklar öyle..
    17. Wayne Rooney Everton'a geri döndü
    18. Erzincan'da saldırı: 3 askerimiz..
    19. 'Kendi uçağımızı yapıyorsak yerli..
    20. Semih Kaya Sparta Prag ile anlaştı
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...