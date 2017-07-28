Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Juncker telefonu çalınca panikledi! 'Eşim' dedi Merkel çıktı...

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın açıklama sırasında telefonu çalınca alay konusu oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:56

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, rutin olarak düzenlenen komisyon toplantılardan birinin sonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantının sürdüğü sırada gülümseten bir olay yaşandı.

Telefonu çalan Juncker "eşim arıyor" ifadesini kullanıyor. Ardından "Hayır arayan sayın Merkelmiş" sözleri ile toplantıyı izleyenleri gülümsetiyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:56
  1. juncker
  2. Hristiyan Demokratların AB Komisyonu Başkanı adayı Jean-Claude Juncker
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Allah'ın evi esaret altındayken, Selahaddin...
    1. Allah'ın evi esaret altındayken,..
    2. 1’i İngiliz, 2 Bulgar… Didim’de..
    3. PÖH'lerin silahlı kutlamalarında..
    4. 28 Şubat mazlumları seslerini..
    5. FETÖ'nün sivil imamının..
    6. Juncker telefonu çalınca panikledi!..
    7. Katar'dan flaş Türkiye açıklaması!
    8. 'Geçen geldin kimse yoktu, bu..
    9. ABD'ye şok haber! Rusya dediğini yaptı
    10. Bismil Belediyesi'nden 'toprak..
    11. İslam Kerimov'un kızı gözaltına alındı!
    12. İBB’den "afet" duyurusu!
    13. Arı sokmalarında ne yapmalıyız?
    14. Rusya'nın bahanesi bitmiyor! 90 ton..
    15. Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 kişi..
    16. Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
    17. Vatandaş işsiz kalmasın diye yerlere..
    18. İstanbul'da polisten sıcak takip! Bu..
    19. FETÖ'cü gizli tanıktan şok eden Öcalan..
    20. Cin mısırı ithalatında gözetim..
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Hindistan'a cihat ilan edildi
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...
    Cezaevinden firar eden Nişanyan...