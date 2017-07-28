Juncker telefonu çalınca panikledi! 'Eşim' dedi Merkel çıktı...
Avrupa Komisyonu Başkanı'nın açıklama sırasında telefonu çalınca alay konusu oldu.28 Temmuz 2017 Cuma 12:56
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, rutin olarak düzenlenen komisyon toplantılardan birinin sonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantının sürdüğü sırada gülümseten bir olay yaşandı.
Telefonu çalan Juncker "eşim arıyor" ifadesini kullanıyor. Ardından "Hayır arayan sayın Merkelmiş" sözleri ile toplantıyı izleyenleri gülümsetiyor.