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Juncker: Müzakereler askıya alınmamalı

AB Komisyonu Juncker, "Avrupa Parlamentosu'nun isteğinin aksine Türkiye-AB arasında katılım müzakerelerinin askıya alınmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:36
Juncker: Müzakereler askıya alınmamalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu ve Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine röportaj veren Juncker, AB dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Juncker, "Avrupa Parlamentosu'nun isteğinin aksine Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmaması gerektiğini düşünüyorum." vurgusunu yaptı.

Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği rotasında kalması gerektiğini belirtti.

"Brexit bir baş ağrısı gibi"

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinin karmaşık ve yoğun sorunlarla dolu olduğunu belirterek, süreci bir bakıma "baş ağrısına" benzetti.

Brexit sürecinin geri çevrilmeyeceğini düşündüğünü aktaran Juncker, "Hipotezim sorunlar da oluşsa, sonuç Brexit olacaktır." ifadesini kullandı.

"Trump yönetiminden daha iyi durumdayız"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'a İngiltere gibi başka üyelerin de AB'den ayrılmaları konusunda telkinde bulunmaması gerektiğini "açıkladığını", son dönemde Trump'ın bu tarz çağrılarda bulunmadığına dikkati çekti.

Trump yönetiminin "düzensiz" olduğunu savunan Juncker, "Trump yönetiminden daha iyi durumdayız. AB içinde bir sorun yaşadığımızda bunu konuşarak halletmeye çalışıyoruz, işten kovarak değil." yorumunu yaptı.

Muhabir: Şerife Çetin

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:36
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