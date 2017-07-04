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Juncker, AP'ye "rezil" dedi

AB Komisyonu Başkanı Juncker AP'deki oturuma sadece 30 üyenin katılmasına tepki gösterdi. Juncker, parlamentoya yönelik "rezil" ifadesini kullandı

04 Temmuz 2017 Salı 16:16
Juncker, AP'ye "rezil" dedi

Avrupa Parlamentosundaki (AP) oturuma sadece 30 üyenin katılmasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, parlamentoya "rezil" diyerek, bir daha benzer bir oturuma gelmeyeceğini söyledi. 

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda AB dönem başkanlığını Estonya'ya devreden Malta'nın 6 aylık süreçte yaptığı faaliyetler ele alındı. 

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın da katıldığı oturuma 751 üyeden sadece 30'unun gelmesi üzerine söz alan Juncker, "AP rezil, bu bir rezalet, gerçekten rezilsiniz." tepkisini verdi. 

İngilizce ve Fransızca birçok kez AP'nin "rezil" olduğunu tekrar eden Juncker, "Bu katılım, parlamentonun bu oturumu ciddiye almadığını gösteriyor. Burada Muscat'ın yerine Merkel veya Macron olsaydı burası dolar taşardı, bu bir rezalet." ifadelerini kullandı. 

 

 
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:16
  1. AP Genel Kurulu
  2. Muscat'
  3. Avrupa Parlamentosu
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