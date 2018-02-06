Julian Assange'ın başvurusu kabul edilmedi
Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın hakkındaki yakalama kararının düşürülmesi başvurusu kabul edilmedi.06 Şubat 2018 Salı 17:44
5 yılı aşkın süredir Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği binasında kalan Wikileaks kurucusu Julian Assange, hakkında İngiliz mahkemelerinin çıkardığı yakalama kararının düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu.
Assange'ın avukatı Mark Summers, yakalama kararının işlevini yitirdiğini belirterek söz konusu kararın kaldırılması için Westminster Magistrates mahkemesine başvurmuştu. Yargıç, yakalama kararının kaldırılması başvurusunu reddetti.
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