Judo’da tarihi başarı

Judo’da Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Litvanya’nın Kaunas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda milliler 2 altın ve 2 bronz madalya kazanarak, bayrağımızı göndere çekmeyi başardılar.



Kazanılan bu madalya sonrası sporcularını kutlayan Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz, “Ümitler kategorisinde aldığımız bu sonuç bizleri gelecek için bir hayli sevindirdi. Biz inanıyoruz ki, 2020 ve 2024 olimpiyatlarında tatamiye çıkacaklar” ifadelerini kullandı.