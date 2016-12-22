JPMorgan'dan küresel tahvil yorumu

JPMorgan tahvil piyasası baş stratejisti Takafumi Yamawaki, Fed'in para politikasını normalleştirmesi ve diğer merkez bankalarının genişlemeyi sürdürdüğü kapsamın azalmasıyla birlikte hazine tahvil faizleri üzerindeki aşağı yönlü baskının gelecek yıl azalacağını belirtti.
Tokyo'da “Parasal genişlemeden çıkışın faizlerin düşmeyeceği anlamına geldiğini ve primlerin düşmesiyle birlikte tahvil alımları için yukarı yönlü potansiyel olmayacağını” belirten Yamawaki, Fed'in gelecek yıl iki kez faiz artırımına gitmesini bekliyor.
Yamawaki'nin 10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizine ilişkin 2017 yılı dördüncü çeyrek tahmini yüzde 2.85, 30 yıl vadelilerin faizine ilişkin tahmini ise yüzde 3.35 seviyesinde bulunuyor.
Yamawaki, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) elindeki araçların kısıtlı olması nedeniyle 10 yıl vadeli hazine tahvili faizlerinde yukarı yönlü baskıyla mücadele ettiğini belirtti.-Bloomberght