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JPMorgan, Türkiye'nin büyüme tahminini arttırdı

JPMorgan Türkiye'nin 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.8`den yüzde 4.6`ya yükseltti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 07:57
JPMorgan, Türkiye'nin büyüme tahminini arttırdı

JPMorgan'ın 9 Ağustos tarihli raporunda, son dönemde açıklanan verilerin yukarı yönde sürpriz yaptığını ve bu durumun Türkiye ekonomisinin, Merkez Bankası'nın kayda değer parasal sıkılaştırmasına rağmen, ekonominin gücünü işaret ettiğini kaydetti. Raporda, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri olarak; turizmdeki keskin toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat ve siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.

JPMorgan, öte yandan, bu teşvik tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini kaydetti. Kredi Garanti Fonu imkanının, neredeyse tümünden yararlanılmasından ve bankaların kredi oranlarının artmaya başlamasından dolayı sona yaklaştığını kaydeden JPMorgan, beyaz eşya ve mobilyaya uygulanan vergi indirimlerinin Eylül ayında sona ereceğine ve  şirketlerin ilk çeyrekte ertelenen sosyal güvenlik prim ödemelerini yapmaya başlayacaklarına  dikkat çekti. JPMorgan, hükümet yeni teşvikler getirmezse (bu ihtimal zayıf lira büyüme güçlü ve seçimlere daha iki yıl var),ekonomik faaliyetin büyük ihtimalle ikinci yarıda yavaşlayacağını belirtti.

JPMorgan, buna karşın, şimdiye dek görülen güçlü performanstan dolayı, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4.6'ya revize ettiğini ve bu revizyonun büyük ölçüde 2. çeyrekteki güçlenmeyi (yüzde 2.5'ten yüzde 4.7'ye revizyon) işaret ettiğini kaydetti..

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 07:57
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