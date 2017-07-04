JP Morgan: Merkez temkinli duruşunu koruyacak

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında temkinli duruşunu koruyacağı yönündeki beklentisi dile getirildi.



Fiyat baskısının liranın istikrar kazanmasıyla birlikte zayıflamaya başladığı belirtilen raporda, yıllık enflasyonun Temmuz ayında yüzde 10 eşiğinin altına gerileyeceği, fakat Ağustos'ta tekrar çift haneye tırmanacağı beklentisi yer aldı.



Kurum, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 9.2'de bırakırken, buna karşın risklerin yönünü aşağı çevirdiği vurgulandı.



Raporda, TCMB'nin büyük bir olasılıkla temkinli duruşunu koruyacağının altı çizildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Pazartesi günü Türkiye enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları, Haziran ayında aylık bazda yüzde 0.27 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10.90 arttı.