Josue, Galatasaray yönetimini çıldırttı!

Galatasaray'ın Porto'dan kiraladığı Josue, bonservisinin alınmasını istedi ama yönetim kabul etmedi.



Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcusu, futbol hayatını Galatasaray'da devam ettirmek istediğini sarı-kırmızılı idarecilere iletti. Ancak yönetim futbolcuya hiç de beklemediği bir yanıt verdi.



Sarı-kırmızılıların, "Ne oynadın ki Josue! Seninle devam etmemizi istiyorsan bir şeyler vermelisin. Bu şekilde oynayarak değil" ifadelerini kullandıkları belirtildi.



Yönetim ayrıca, "Galatasaray olarak mali yönden zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun için her adımı dikkatli atmak zorundayız" diye konuşurken, Josue'ye uyarılarını şöyle sürdürdü:



"Seni transfer ederken beklentilerimiz çok fazla idi. Sen de Galatasaray'a gelmek için çok istekli hareket ettin. Ancak ilk yarıdaki performansın bizi mutlu etmedi. Eminiz sen de kendinden memnun değilsindir. Bu nedenle ligin ikinci yarısına kendini çok iyi motive et."



Bu sözler üzerine Josue'nin ligin ikinci yarısı için verilecek şansı en iyi şekilde değerlendireceğinin sözünü verdiği öğrenildi.



Opsiyon koyulmadı



Galatasaray ile Porto arasında kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Portekiz kulübünün 5 milyon euro satın alma opsiyonu istemesi üzerine bu madde sözleşmeye konulmamıştı.



Şu an için mümkün gözükmese de, Galatasaray ileride performansından memnun kalır ve Josue'yi almak isterse bu kez Portekizlilerle masaya oturmak zorunda kalacak.