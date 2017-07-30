Jose Sosa'nın menajerinden flaş açıklama!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Jose Sosa için menajeri Favio Bilardo, İtalya basınına konuştu.



"NİYETİ MILAN'DA KALMAK"



Jose Sosa'nın önceliğinin Milan'da kalmak olduğunu dile getiren menajer Favio Bilardo, "Sosa'nın niyeti Milan'da kalmak ancak Ağustos ayının sonuna kadar ne olacağını kimse bilemez. Arzusu Milan'da oynamak ve ilk planı her zaman bu olacak" ifadelerini kullandı.



"TAMAMEN YALAN"



Boca Juniors iddiaları hakkında da konuşan Favio Bilardo, "Boca hikayesi tamamen yalan. Bizi kimse aramadı." şeklinde konuştu.



TRABZONSPOR'UN JOSE SOSA AÇIKLAMASI



Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Jose Sosa için resmi girişimlere başladıklarını söylemişti.



Jose Sosa'nın maaşının yüksek olduğunu vurgulayan Usta, "Jose Sosa için Milan'la görüşüyorum ancak, Sosa'nın oradaki maaşı çok yüksek. Türkiye'ye geldiğinde, daha da yüksek olması gerekiyor. Ama Milan yeniden yapılanıyor ve fırsatlar ortaya çıkabiliyor. Kulübüne resmi teklif ilettik, oyuncunun menajeriyle de görüşüyoruz" demişti.