Jose Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...

Yılda 4 milyon Euro garanti ücret isteyen Arjantinli yıldıza "Önerebileceğimiz en yüksek rakam 2 milyon Euro" karşılığını veren bordo-mavili yönetim, alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

Beşiktaş formasını giydiği son sezon olan 2015-16'da 1 milyon 550 bin Euro kazanan, ayrıca 10 bin Euro Euro maç başı ücreti alan Jose Sosa, Milan'a ise yıllık 3 milyon Euro'ya imza atmış ancak büyük umutlarla gittiği İtalyan kulübünde fazla forma şansı bulamamıştı.