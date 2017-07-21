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Jose Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...

Trabzonspor'un, Milan'ın 10 numarası Sosa ile yaptığı ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:44
Jose Sosa Trabzon'a gelecek mi? İlk görüşme sonucu...

Yılda 4 milyon Euro garanti ücret isteyen Arjantinli yıldıza "Önerebileceğimiz en yüksek rakam 2 milyon Euro" karşılığını veren bordo-mavili yönetim, alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

Beşiktaş formasını giydiği son sezon olan 2015-16'da 1 milyon 550 bin Euro kazanan, ayrıca 10 bin Euro Euro maç başı ücreti alan Jose Sosa, Milan'a ise yıllık 3 milyon Euro'ya imza atmış ancak büyük umutlarla gittiği İtalyan kulübünde fazla forma şansı bulamamıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:44
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