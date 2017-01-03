Jose Rodriguez Mainz'in en kötü transferi seçildi

Galatasaray'ın sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz'a sattığı Jose Rodriguez Alman kulübüne hayal kırıklığı yaşattı.



22 yaşındaki orta saha oyuncusu sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin taraftarları tarafından da büyük bir şok yaşadı. Rodriguez, kulübün taraftarları tarafından yapılan oylamada sezonun en kötü transferi seçilirken Mainz tarihinin de en vasat oyuncuları arasında gösterildi.



Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Jose Rodriguez'i 2015-2016 sezonu başında kadrosuna katmış ancak İspanyol oyuncu sarı kırmızılılarla bekletileri karşılayamamıştı. Rodriguez sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Mainz'e satılmıştı.

Jose Rodriguez'in formasını giydiği Maiz, Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.













(Yeni Şafak)