Jordi Alba: Real Madrid bize 19 puan fark atsaydı, Barcelona'da bizi öldürürlerdi

Barcelona, Real Sociedad'ı deplasmanda 4-2 yenerek La Liga'da üst üste beşinci galibiyetini aldı; bir maçı eksik Real madrid ile puan farkını 19'a çıkardı.

Çok zorlandığı Estadio de Anoeta'da 2007'den beri ilk kez kazanan Barcelona'da Jordi Alba, "Burada zorlandığımızı biliyorduk. Uzun süredir kazanamadığımız bir statta üç puanı almak için iyi konsantre olduk ve başardık" derken puan farkı için de ilginç bir yorum yaptı:

"Real Madrid bize 19 puan fark atsaydı, Barcelona'da bizi öldürürlerdi. 19 puan çok büyük bir fark. Yine de Real Madrid'in sonuna kadar savaşacağını düşünüyorum."

Alba, La Liga'da yolun yarısını yenilgisiz geçmelerine de dikkat çekerek "Bunun sırrı takım. Herkes savunmada, preste, topu geri kazanmada devrede. Farkı yaratan da forvetlerimiz oluyor."

REAL MADRİD DÜŞMA HATTINA DAHA YAKIN

La Liga'da 19. hafta geride kaldı. 18 maç oynamış olan Real Madrid 32 puanda. 19 maçta 51 puan toplamış Barcelona ile Real Madrid arasındaki fark 19 puan... Bunun kadar çarpıcı bir not da 18. sırada, yani düşme hattında yer alan Deportivo La Coruna'nın 16 puanı bulunması. Yani, Real Madrid'in liderle farkı 19 puan ama düşme hattıyla farkı 16 puan.

Kaynak:Ntvspor