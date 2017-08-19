JÖPER ve JÖAK’lar Maçka kırsalında Eren’in katillerini arıyorlar

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerin peşine düştü.

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan timler önceki gün 2 tabur halinde Ankara’dan Giresun Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.