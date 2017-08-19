Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

JÖPER ve JÖAK’lar Maçka kırsalında Eren’in katillerini arıyorlar

Trabzon Maçka'da şehit olan Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit eden katilleri bulmak için 2 tabur asker Giresun'a gönderildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:23
JÖPER ve JÖAK’lar Maçka kırsalında Eren’in katillerini arıyorlar

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı teröristlerin peşine düştü.

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak çalışan timler önceki gün 2 tabur halinde Ankara’dan Giresun Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Helikopterle bölgeye gönderilen timler, ormanlık alanda terör örgütü mensuplarını arıyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:23
  1. maçka
  2. trabzon
  3. eren
  4. özel tim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ABD'sinde neler oluyor! Topluca istifa ettiler
    1. Trump'ın ABD'sinde neler oluyor!..
    2. Türk lubünden Nasri'ye dudak uçuklatan..
    3. Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane..
    4. Vatan haini Adil Öksüz'ün kardeşi..
    5. İlhan yine şampiyon
    6. Angela Merkel'e 'muhatabımız değilsin'..
    7. Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü..
    8. Adana'da atla yük taşımak yasaklandı
    9. Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik..
    10. Ankara Emniyet Müdürü'nden son dakika..
    11. Ankara Emniyet Müdürü'nden önemli karar
    12. Düzce'de kadın hırsız çetesi kıskıvrak..
    13. Hastalar golf arabasıyla taşınıyor
    14. Kırıkkale’de nöbette kaza kurşunu: 1..
    15. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    16. Eski polislere FETÖ operasyonu: 12..
    17. 3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de..
    18. Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı
    19. Mevlüt Çavuşoğlu'dan Barcelona..
    20. Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’