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Jong'dan yönetime rest! 'Paramı verin'

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Florya’da ayrı çalışan Nigel de Jong, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek isteyen yönetime sert çıktı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:05
Jong'dan yönetime rest! 'Paramı verin'

Habertürk'te yer alan habere göre kendisini göndermek isteyen idarecilere kontratını hatırlatan 33 yaşındaki Hollandalı ön liberonun, “Bir yıllık paramı verin paramı gideyim” dediği öğrenildi.
 
Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong, net 2.5 milyon Euro maaş alıyor. Geçtiğimiz sezon Los Angeles Galaxy takımından transfer edilen Nigel de Jong, yeniden Amerika’ya dönmek için kulüplerle dirsek temasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:05
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