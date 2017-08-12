Jong'dan yönetime rest! 'Paramı verin'

Habertürk'te yer alan habere göre kendisini göndermek isteyen idarecilere kontratını hatırlatan 33 yaşındaki Hollandalı ön liberonun, “Bir yıllık paramı verin paramı gideyim” dediği öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong, net 2.5 milyon Euro maaş alıyor. Geçtiğimiz sezon Los Angeles Galaxy takımından transfer edilen Nigel de Jong, yeniden Amerika’ya dönmek için kulüplerle dirsek temasında bulunuyor.