Jong 623 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın Hollandalı defansif orta saha oyuncusu Nigel de Jong, sarı kırmızılıları Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı. 1.74'lük boyuyla kalabalık Alanya savunması arasında kafa vuruşunu yapan futbolcu golden sonra da asker selamı verdi.
Nigel de Jong, son lig golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya atmıştı. Hollandalı futbolcu Alanyaspor'a attığı golle tam 623 gün sonra tekrar golle buluşmuş oldu.
De Jong'un attığı golün 6 dakika sonrasında Alanyaspor, Sajad'ın attığı golle mücadelede eşitliği sağladı.
(Yeni Şafak)