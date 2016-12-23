Cloudflare

John Bass: PYD'yi destekliyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, PYD'ye destek verdiklerini ama silah temin etmediklerini belirtti.

John Bass: PYD'yi destekliyoruz
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:20
Bu haber 7.595 kez okundu

ABD Büyükelçisi John Bass, NTV'ye özel röportaj verdi.

"PYD/YPG yapısıyla ilişkilerinizde son durum nedir? Kimi destekliyorsunuz, özellikle Rakka operasyonunda?" sorusu yöneltilen John Bass, "Suriyeli Arap gruplara destek sağlıyoruz. Bu şemsiye grup, aynı zamanda PYD'yi de içeriyor." dedi.

Bass'ın konu ile ilgili ifadeleri şöyle;

"DAEŞ'e karşı savaşmakta ve DAEŞ'i Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği alanlardan çıkarmakta kararlı olan bir dizi Suriyeli gruba destek sağlamayı sürdürüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan şemsiye grup altında çalışan Suriyeli Arap gruplara destek sağlıyoruz. Bu şemsiye grup, aynı zamanda PYD'yi de içeriyor. Ancak biz PYD'ye doğrudan destek sağlamıyoruz, silah vermiyoruz, cephane vermiyoruz."

 
EtiketlerABD Büyükelçisi John BassABDPYDYPGPYD'yi destekliyoruzABD Ankara Büyükelçisi John Bass
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!

İki ayı aşkın süredir devam eden ve yavaş ilerleyen operasyonda,…

PKK'ya son uyarı: VururuzPKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini…

Almanya'da OHAL günleriAlmanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da…

Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!

Finlandiya’da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında…

TSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldüTSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK, El-Bab'da 141 DEAŞ hedefini imha…

İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktüİdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek İdlib'e sığınan sivilllerin…

Redine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattırRedine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır

Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları ile…

Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandıSahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı

Sahra Çölü'nü 37 yıl aradan sonra beyaza bürüyen kar yağışı,…

Netanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurduNetanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurdu

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini durdurmasını öngören yasa…