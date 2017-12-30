Johan Elmander için resmi açıklama! Galatasaray'a...

Elmander için resmi bir teklif almadıklarını dile getiren Joacim Nordh, "Galatasaray hakkında söylentiler dışında bir şey yok. Galatasaray'dan veya başka bir kulüpten Elmander için teklif almadık" ifadelerini kullandı.

"SAKİNCE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Takımın 6 Ocak tarihinde antrenmanlara yeniden başlayacağını ve bu tarihte Elmander ile konuşacağını vurgulayan Nordh, "Antrenman başlamadan önce Elmander ile bir görüşme yapacağız. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Merak içinde kalmak istemiyorum. İlk olarak onunla sakince konuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ELMANDER İSTERSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Elmander ile birlikte yola devam etmek istediklerini de altını çizen Nordh, "Futbol endüstrisi böyle ilerliyor. Oyuncular gelir ve gider. Elmander'in uzun yıllar bize yaptığı şeyler için yorum yapamam. Eğer farklı bir macera istiyorsa onu dinleriz ve o kulüple görüşmeye başlarız" dedi.