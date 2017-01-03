Joao Pereira Trabzonspor'a geliyor!

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Joao Pereira ile anlaşma sağladı.

Joao Pereira Trabzonspor'a geliyor!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:56
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Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Joao Pereira ile anlaşma sağladı. Kulüp yönetimi resmi açıklamayı KAP’a yaptı. Yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Pereira bu sezon Sporting Lizbon takımında UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 1186 dakika forma giymişti.

 
EtiketlerJoao PereiraTrabzonsporSporting LizbonUEFA Şampiyonlar LigiKAP
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