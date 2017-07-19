Jinekolojik kanserlerde erken teşhis önemli

Kanser tedavisinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten uzmanlar, jinekolojik kanserlerin de erken tedavi ile önlenebileceğini söyledi.

Kadınların korkulu rüyası jinekolojik kanserlerden korunmanın ve tedaviden istenen sonucu almanın en etkili yolunun teşhiste geç kalmamak olduğunu ifade eden uzmanlar, erken teşhisin ise ancak uygun taramalarla mümkün olabildiğini söyledi. Bu sebeple yıllık jinekolojik muayeneleri, ultrason, pap smear testi, menopoz sonrası gerektiğinde yapılacak biyopsiler, ailesel riski olanların tümör markerlarının yakın takibe alınmasının hayati önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şükrü Okan Kaylar, “Jinekolojik kanserler dediğimiz zaman kabaca, rahim gövde kanseri, rahim boynu kanseri ve yumurtalık kanseri gibi bölümde incelenmektedir. Bunların arasında en erken teşhisi yapılabilen, rahim boynu kanseridir. Çünkü sebebi cinsel yolla bulaşan H.P.V. virüsüdür. Cinsel yolla geçtikten sonra yine de kadınların yüzde 4’ünde kansere sebep olabilir. Geri kalanı ise bağışıklık sistemiyle yok edilebilir” dedi.

Kanser tedavisinde erken tanının çok büyük önemi olduğunu belirten Opr. Dr. Şükrü Okan Kaylar, “Jinekolojik kanserler içinde özellikle rahim ağzı ve rahim kanserinde erken tanı konulan kanserler hem cerrahi hem de medikal yöntemlerle tedavi edilebilir. Hastaların çok daha uzun ve sağlıklı yaşaması sağlanabilir. H.P.V. virüsünü aldıktan sonra bir hastanın kanser oluşumu 15 yılı bulabilir. Biz de bunları yaptığımız kontrollerde tespit edebilirsek, kanserin önüne geçebiliriz. Rahim gövde kanseri ise, menopoz esnasında görülmektedir. Genelde kanama ile kendini belli eder. Ultrasonla muayenede rahim içi kalınlığı arttığı durumlarda biyopsisini yaparak erken teşhisini koyabiliriz. Daha sonra ise ameliyatını gerçekleştirebiliriz. Menopozdaki kadınların bir kanaması olduğunda mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Yumurtalık kanserinin sinsi bir kanser olduğunu ifade eden Opr. Dr. Kaylar, “Yumurtalık kanserinde erken teşhis biraz zordur. İştahsızlık, kasık ağrısı ve bulantı sıkıntısı olan kadınlar ile özellikle ailesinde kanser bulunan kadınlar doktora başvurmalıdır. Yılda bir kez bütün bayanların ultrason muayenesi ve jinekolojik muayene olması gerekmektedir. Vulva kanseri ise dudaklarda görünmektedir. Kaşıntısı olan ve belli bir yaşı geçmiş kişilerin mutlaka bir hekime başvurması gerekmektedir” şeklinde konuştu.