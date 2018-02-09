Jetler yeniden havalandı… TSK o bölgeyi vuruyor!

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

BAFİLUN DAĞI'NDA EN AZ 6 HEDEF VURULDU

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

GECE YARISI BAŞLADI

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRA HAVA SAHASI KAPANMIŞTI

Suriye hava sahasında, Rus uçağının düşürülmesinin ardından, teknik çalışmalar nedeniyle bir süreliğine hava sahası kapatılmıştı.

Bu süre içerisinde Türkiye Afrin'deki hedeflere hava harekatı düzenlememişti.