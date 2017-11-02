Jetler peş peşe havalanıyor… Sıcak çatışma sürüyor… Teröristlere büyük darbe

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. 8 şehidin ardından başlatılan büyük operasyonda Şemdinli'de 26 terörist etkisiz öldürüldü. Tunceli ve Şırnak'taki operasyonlarda ise 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün toplamda öldürülen terörist sayısı 46'ya yükseldi. Tunceli'de ölü olarak ele geçirilen teröristler arasında ise üst düzey örgüt yöneticilerinin de olduğu bildirildi.

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkari ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor.

Diyarbakır’da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken, kentte hareketlilik sürüyor.

ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de devam eden operasyondan son bilgileri az önce canlı yayında paylaştı. Erdoğan Hakkari'den devam eden operasyonlarda 17, Tunceli'deki operasyonda da 5 teröristin öldürüldüğünü açıklayarak "Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu ülkede terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

TSK'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiyenin ele geçirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklama şöyle; " 02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

ŞEHİT CENAZELERİ VAN'A GETİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ile 2 güvenlik korucusu'nun cenazeleri helikopterle Van Jandarma Filo Komtanlığına getirildi. Şehit cenazeleri burada bekletilen ambulanslarla Van Askeri Hastanesine götürüldü.

Şehit asker ve korucalar için akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığında tören yapılması bekleniyor.

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şemdinli'de, Türkiye'ye sızmak isteyen PKK'lı teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Emre Karaaslan'ın acı haberi, Bursa'nın Kestel ilçesindeki ailesine ulaştı.

Şehit olan askerlerden, Sözleşmeli Er Emre Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut karakolunda görev yaptığı öğrenildi. Yeni evli Emre Karaaslan'ın şehit olduğu haberi, Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirirken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Erkan Karaca'nın memleketi Samsun'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Bekar olan Jandarma Sözleşmeli Er Erkan Karaca'nın acı haberi, babası Ayhan Karaca'ya ilçe protokolü tarafından verildi. Baba Ayhan Karaca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, anne ve babasının 11 yıl önce boşandığı, 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şemdinli'de şehit olan sözleşmeli piyade er 26 yaşındaki Sercan Kara'nın acı haberi, Isparta'nın Gelendost İlçesi'ndeki ailesine verildi. Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam vekili Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet şehidin baba evine gelerek, baba Menderes ile anne Dilek Kara'ya acı haberi verdi.

Şehidin baba evi önüne taziye alanı kurulurken, yakınları, arkadaşları, köylülerle çevre ilçelerden gelenler eve akın etti. Sağlık ekipleri de evin önünde beklemeye başladı. Şehit Sercan Kara'nın ailenin 3 erkek çocuğundan ortancası olduğu belirtildi. Bekar olan şehidin 15 gün önce izin için ailesinin yanına geldiği kaydedildi.

ŞEHİT GÖKHAN KURAN'IN ŞARK GÖREVİNİN BİTMESİNE 6 AY VARDI

Şemdinli'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan şehidin babası Cevat ile annesi Hacer Kurak'a acı haberi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve askeri yetkililer verdi.

Şehit Kurak'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı, büyük üzüntü yaşayan ailesine akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bekar olan şehit Kurak'ın 2014'ten bu yana Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve şark görevinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenildi.