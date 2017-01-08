Jet Black iPhone 7 kılıfsız kullanılınca çiziliyor mu?

Apple, son akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Şirket yeni renk seçeneklerine “Jet Black” yani simsiyah veya metalik siyah da denilen rengini de eklemişti. Ancak bu renk tüm pazarlarda satışa sunulmadı ve sınırlı sayıda üretildi. O zamanlarda bu rengi alamayan kullanıcılar beklemekten vazgeçip diğer renk seçeneklerine yöneldi.

Nokia'nın yeni akıllı telefonu sızdırıldı

İnsanlar simsiyah renk seçeneğini alamadığı için o dönem kızmıştı belki de ama iki aylık kullanımdan sonra ne hale geldiğini gördüklerinde derin bir oh çekecekler. Apple'ın o dönemde bu renk seçeneğini seçecek olan kullanıcılar için hem uyarısı hem de bir önerisi olmuştu. iPhone 7'nin teknik detaylarını gösteren listede yer alan bu ibare yerinde bir bilgiydi.

Apple, "iPhone 7'nin metalik siyah seçeneğinin parlatılma işlemleri dokuz aşamadan oluşan cilalama ve boyama eylemlerinden oluşuyor. Cihazın dış tarafı yüksek bir dayanıklılık gösterse de parlaklık etkisi çizilmelere karşı dayanıksız olabilir. Eğer bu durum sizin için endişe arz ediyorsa bir kılıf kullanmanızı öneriyoruz." Demişti.

Şirketin uyarılarına rağmen, zamanla Jet Black iPhone 7’nin sonunda ne olacağı konusunda birçok insan hazırlıksız görünüyordu. Birçok kişi koruyucu kılıf ile yeni rengi gizlemeyi reddetti ve bu hafta başlarında iki aylık kullanımdan sonra kılıfsız Jet Siyahın neye döndüğünü gördük.

Bir Reddit kullanıcısının yüklediği fotoğrafta Jet Black iPhone 7’nin ne hale geldiğini görebilirsiniz.