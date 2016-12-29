Jet beyaz iPhone 7 görüntülendi

Apple, 7 Eylül'deki tanıtım etkinliğinde iPhone 7 ve 7 Plus'ı tanıttığında şüphesiz en çok dikkat çeken detay jet siyah renk olmuştu. Zira Apple, iPhone 4s'ten bu yana –yaklaşık 5 yıldır- tamamen parlak siyah tasarımdan vazgeçmişti. Özel bir materyalle kaplı parlak siyah renkli iPhone 7 ve 7 Plus, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



Sosyal medyada yayılan parlak beyaz iPhone 7 de yine aynı etkiyi oluşturdu. Sonny Dickson isimli Twitter kullanıcısı, paylaştığı görüntüde “bunlar jet beyaz iPhone 7 olabilir mi?” sorusunu yöneltti:

PhoneArena'da yer alan habere göre jet beyaz iPhone 7'lerin kasım ayına kadar piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Fakat bu görüntülerin sahte olduğunu düşünenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak boyutta. Zira videoda gördüğümüz üzere soldaki iPhone 7'de Apple logosu bulunmuyor. Ayrıca görseldeki telefonların, 3. parti üreticiler tarafından üretilmiş olabileceği de ifade ediliyor. Telefonları tutan kişinin ön yüzünü hiç çevirmemesi de dikkat çeken bir başka detay.





(Yeni Şafak)