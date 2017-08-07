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Jeremain Lens'ten flaş açıklamalar! F.Bahçeliler duymasın

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Lens, imza töreni öncesi BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:11
Jeremain Lens'ten flaş açıklamalar! F.Bahçeliler duymasın

Beşiktaş'ın Sunderland'tan satın alma opsiyonlu kiraladığı Jeremain Lens, BJK TV'ye açıklamalarda bulunuyor.

'Come to Beşiktaş' tişörtü giyen Hollandalı yıldız, "Beşiktaş hayalimdi ve bu takımın bir parçası olmak büyük gurur. Çok mutluyum. Benim için en önemlisi hayallerimi takip etmek" dedi.

Büyük ses getiren 'Come to Beşiktaş' klibi ile ilgili Lens, "Video çok özeldi, hoştu, güzeldi. Ben de birini aramak için hazırım, gerekirse ararız" şeklinde konuştu. 

Lens sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş gibi kulüplerde beklentiler yüksek. Bu sene de hedef yine şampiyon olmak. Üst üste 3. defa bunu başarabilmek önemli. Türkiye iyi bir lig. Burada yüksek bir kalite var. Rekabet faydalıdır. Rekabet çıtayı yukarı taşır. Rekabeti çok severim. Oynayan oyuncu kimse elinden geleni yapacaktır."

Babasının vefatıyla ilgili konuşan Lens "Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. O zor dönemde Beşiktaşlı, Fenerbahçeli ve Alanyasporlu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:11
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