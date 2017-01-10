Jeremain Lens'in bileti kesildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, takımdaki bazı futbolcuları satma kararı aldı. Satılacak isimler arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lens'in de olduğu aktarılırken oyuncunun babasının transfer için İngiliz kulübüyle görüşeceği ifade edildi.

Jeremain Lens'in bileti kesildi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 17:11
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, takımdaki bazı futbolcuları satma kararı aldı. Satılacak isimler arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lens'in de olduğu aktarılırken oyuncunun babasının transfer için İngiliz kulübüyle görüşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye kiralanan Jeremain Lens, gösterdiği performansıyla büyük beğeni topladı. İngiliz basını konuyla ilgili olarak önemli bir transfer haberi kaleme aldı. O habere göre; Finansal sıkıntı yaşadığı belirtilen Sunderland'in takımda düşünmediği futbolcuları satacağı aktarılırken bu oyuncuların arasında Lens'in de olduğu ifade edildi.

Echo'da yer alan habere göre; Lens'in babası, Sunderland yönetimini Fenerbahçe'de kalması için bizzat ikna etmeye çalışacağını ifade etti. Bunun dışında Fenerbahçe'nin, Lens için Sunderland'e Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'i önerdiği de yazıldı.

 

 
EtiketlerJeremain Lensİngiltere Premier LigSunderlandFenerbahçeVan der WielEmmanuel Emenike
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