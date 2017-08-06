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Jeremain Lens ne demek istedi? "Bana teklif yapan onlardı"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de harika bir performans sergileyen ve dün gece Beşiktaş tarafından resmen kadroya katıldığı açıklanan Lens'ten veda mesajı geldi.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:52
Jeremain Lens ne demek istedi? "Bana teklif yapan onlardı"

Instagram hesabından paylaşılan videoda Hollandalı yıldız Fenerbahçe ve Sunderland taraftarlarına teşekkür ederken, Türkiye'ye döndüğü için ise mutlu olduğunu belirtti. 

Videoda anlaşılmayan detay!

Lens, paylaştığı videoda ise ilginç bir transfer mesajı verdi. 

"Gerçekler" başlıklı videoda Lens İngilizce konuşuyor ve "Türkiye'ye geri döneceğim için çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne kadar muhteşem bir şehir. Bana her şeyi verdin. Bunu gerçekten hissettin. Taraftarlara teşekkür etmeme izin verin. Sarı Lacivert ya da Kırmızı Beyaz... Benim amacım en yüksek seviyede futbol oynamak. Hayata devam etme zamanı... Bana teklif yapan onlardı. Yani... Bazen gerçekler acıtır." dedi.

Lens'in verdiği bu mesajdaki  "Bana teklif yapan onlardı" sözleri Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelmediği ve kendisi için teklif yapan tek kulübün Beşiktaş olduğu şeklinde yorumlandı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:52
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