Jeotermal enerjiden ekonomiye 260 milyon dolar katkı

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nce (JESDER) yayımlanan Sektör Değerlendirme Raporuna göre, jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik şu ana kadar Türkiye ekonomisine doğrudan 260 milyon dolarlık katkı sağlandı.

Raporda, jeotermalden üretilen elektrikle yaklaşık 330 bin ton akaryakıt ve 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının azaltıldığı vurgulandı. Ayrıca, halen kurulu güç üzerinden ödenen vergi ve yasal yükümlülükler ile birlikte jeotermal elektrik santrallerin ülke ekonomisine toplam katkısının 440 milyon doları bulduğu hesaplandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile verilen alım garantisinin sektörün devamlılığı için gerekli olduğu belirtilen raporda, "Jeotermal elektrik santralleri hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerinden 2-3 kat, güneş enerjisi santrallerinden ise 5 kat daha fazla verimli" ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen JESDER Başkanı Ufuk Şentürk de jeotermal enerji santrallerinin, rüzgar enerjisi santrali, güneş enerjisi santrali ve hidroelektrik santrallerine göre kurulum maliyetinin 3 ile 4 kat daha yüksek olduğunu söyledi.

YEKDEM'in jeotermal elektrik santrallerine ayırdığı teşvikin diğer yenilenebilir enerji kaynaklı üretimlere verilen destekle doğru orantılı olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Türkiye'de kilovatsaat başına 10,5 dolar/cent alım garantisi var. Keşfedilmiş sahalar tükendiğinden, yeni saha keşiflerinin yapılması gerekiyor. Bu keşiflerin yatırımcılar tarafından ilgi çekebilmesi adına ilave teşvik uygulamalarının oluşturulması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Türkiye'nin 31 Mayıs 2017 itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücü 850,8 megavata ulaştı.