Jem Paul Karacan TFF 1. Lig yolunda

Galatasaray Kulübü, orta saha oyuncusu Jem Paul Karacan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 27 yaşındaki futbolcunun Samsunspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Jem Paul Karacan TFF 1. Lig yolunda
Eklenme: 07 Ocak 2017, 11:37
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Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı.

Samsunspor'la anlaştı
TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Jem Paul ile anlaştığı öğrenildi. 10 Ocak Salı günü transfer yasağı kalkacak olan kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. 









(Yeni Şafak)
 
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