Jem Paul Karacan TFF 1. Lig yolunda

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Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı.

Samsunspor'la anlaştı

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Jem Paul ile anlaştığı öğrenildi. 10 Ocak Salı günü transfer yasağı kalkacak olan kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

















(Yeni Şafak)