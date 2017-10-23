Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
Japonya'nın Pasifik kıyılarında etkili olan Lan tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti23 Ekim 2017 Pazartesi 12:10
Kyodo ajansının haberine göre, Honshu Adası'nı etkisi altına alan Lan tayfununun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
TAYFUN JAPONYA'YI VURDU
Tayfun nedeniyle Honshu Adası'nda uçak ve tren seferleri iptal edildi. Yetkililer, bölge sakinlerini sel ve toprak kayması riskine karşı uyardı. Bölgede kırmızı alarm verildi.